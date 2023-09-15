Cтала известна причина возможного отстранения министра обороны Китая

WP: возможное отстранение министра обороны Китая Ли Шанфу связано с коррупцией

Министр обороны Китая Ли Шанфу находится под следствием по подозрению в коррупции. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как отмечают источники издания, связанные с китайской оборонной промышленностью, следствие касается деятельности Ли Шанфу в период, когда он занимал должность главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием.