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09:23, 15 сентября 2023Мир

Cтала известна причина возможного отстранения министра обороны Китая

WP: возможное отстранение министра обороны Китая Ли Шанфу связано с коррупцией

Фото: Vincent Thian / AP

Министр обороны Китая Ли Шанфу находится под следствием по подозрению в коррупции. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как отмечают источники издания, связанные с китайской оборонной промышленностью, следствие касается деятельности Ли Шанфу в период, когда он занимал должность главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием.

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    Глеб Бажуткин
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