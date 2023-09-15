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06:42, 15 сентября 2023Мир

В США сообщили об отстранении от должности министра обороны Китая

FT: министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен и находится под следствием

Фото: Alejandro Luengo / Unsplash

Глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием, к таким выводам пришла разведка США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на трех американских чиновников и двух лиц, знакомых с разведданными.

«В США считают, что министр обороны Китая находится под следствием», — уточнили в статье.

Автор материала назвал данную ситуацию «очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина».

Ранее сообщалось, что Ли Шанфу не появлялся на публике две недели и внезапно отказался от встречи с руководителями оборонных ведомств Вьетнама. По данным Reuters, Ли должен был принять участие в ежегодном совещании по вопросам сотрудничества в области обороны, но встреча была отложена после того, как Пекин сообщил Ханою за несколько дней до мероприятия, что министр нездоров.

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    Марина Совина
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