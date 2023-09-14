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18:49, 14 сентября 2023Мир

Еще один китайский министр пропал из публичного поля

Министр обороны Китая Ли Шанфу не появлялся на публике две недели

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Еще одно высокопоставленное лицо Китая пропало из публичного поля. Министр обороны КНР Ли Шанфу не появлялся на публике две недели и внезапно отказался от встречи с руководителями оборонных ведомств Вьетнама, передает Reuters со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ситуацией.

Ли должен был принять участие в ежегодном совещании по вопросам сотрудничества в области обороны, которое Вьетнам проводит на своей границе с Китаем 7-8 сентября, но встреча была отложена после того, как Пекин сообщил Ханою за несколько дней до мероприятия, что министр «нездоров».

Резкая отмена поездки Ли последовала за необъяснимой заменой экс-министра иностранных дел Цинь Гана, который также длительно отсутствовал на публике, и перестановками в руководстве элитных Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Последний раз бывший глава МИД КНР появлялся на публике 25 июня — тогда он провел встречу с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине. Экс-глава ведомства не появлялся на публике почти месяц. Цинь Ган возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а 18 июля таинственным образом был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана.

Китайские чиновники первоначально заявили, что отсутствие Циня на публике было вызвано состоянием здоровья.

Место Цинь Гана вновь занял руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, который возглавлял китайское министерство иностранных дел с 2013 по 2022 год.

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    Виктория Кондратьева
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