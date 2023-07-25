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14:13, 25 июля 2023Мир

Ван И стал новым главой МИД Китая

Ван И стал новым министром иностранных дел Китая, сменив на этом посту Цинь Гана

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И стал новым главой МИД Китая, сменив на этом посту Цинь Гана. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Решение было принято на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Ван И ранее уже занимал пост главы МИД Китая — с 2013 по 2022 года.

Последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня, когда он провел встречу с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине. Официальные представители китайского дипломатического ведомства уходили от ответа на вопросы о причинах его отсутствия.

В США обеспокоились пропажей Цинь Гана. Телеканал CNN ранее сообщил, что запланированная встреча Цинь Гана с главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем в Пекине была перенесена за два дня до запланированного прибытия главы евродипломатии в страну.

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    Семен Александров
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