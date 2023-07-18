В США обеспокоились пропажей главы МИД КНР Цинь Гана

В США обеспокоились пропажей главы МИД КНР Цинь Гана. По данным CNN, министр иностранных дел Китая не появлялся на публике в течение трех недель.

Отмечается, что 57-летний дипломат является доверенным лицом китайского лидера Си Цзиньпина. Он занял пост главы МИД после непродолжительного пребывания послом в США.

По словам бывшего редактора газеты Коммунистической партии Дэн Юйвэня, странно, что министр иностранных дел страны, «имеющей такой статус и влияние в мире», не появлялся на публике более 20 дней.

CNN отмечает, что запланированная встреча Цинь Гана с главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем в Пекине была перенесена за два дня до запланированного прибытия главы евродипломатии в страну.

Цинь также не появился на ежегодной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии. Вместо него на собрании присутствовал главный дипломат Китая Ван И.

По данным Reuters, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщила, что Цинь не сможет присутствовать на встрече АСЕАН «по состоянию здоровья». Однако эта причина отсутствовала в официальной стенограмме брифинга, размещенной на сайте МИД КНР.

Экс-редактор газеты Коммунистической партии Дэн Юйвэнь обратил внимание, что к деликатности отсутствия Циня добавляются его предполагаемые тесные связи с председателем КНР. «Цинь Ган был единолично поднят по служебной лестнице Си. Любые проблемы с ним плохо отразятся и на Си, подразумевая, что Си не смог выбрать подходящего человека для этой работы», — заключил он.

Ранее в МИД КНР заявили, что дорожат отношениями с Евросоюзом, и поэтому ждут главу европейской внешнеполитической службы «в любое удобное для него время».