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09:40, 5 июля 2023Мир

МИД КНР пригласил главу евродипломатии в Китай «в любое удобное для него время»

Reuters: в МИД КНР заявили, что ждут главу дипломатии ЕС Борреля в любое удобное время

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallokpress.com

Пекин приветствует визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в Китай. Об этом сообщается в официальном заявлении МИД КНР, передает агентство Reuters.

В министерстве указали, что дорожат отношениями с Евросоюзом (ЕС), и поэтому ждут главу европейской внешнеполитической службы «в любое удобное для него время».

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Китай перенес запланированный на следующую неделю визит Борреля.

До этого стало известно, что Боррель посетит Китай на фоне экономического соперничества ЕС с Пекином. Посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо рассказал, что встречу с Боррелем проведут глава китайского МИД Цинь Ган и другие высокопоставленные дипломаты.

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    Глеб Бажуткин
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