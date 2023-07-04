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14:20, 4 июля 2023Мир

Китай перенес визит Борреля

Китай перенес запланированный на следующую неделю визит главы евродипломатии Борреля

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китай перенес запланированный на следующую неделю визит главы евродипломатии Жозепа Борреля. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набила Массрали, передает Reuters.

«К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что запланированные даты на следующей неделе больше невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы», — сообщила она.

Ранее стало известно, что Боррель посетит Китай на фоне экономического соперничества ЕС с Пекином. Посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо рассказал, что встречу с Боррелем проведут глава китайского МИД Цинь Ган и другие высокопоставленные дипломаты.

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    Семен Александров
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