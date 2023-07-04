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08:28, 4 июля 2023Мир

Боррель посетит Китай на фоне экономического соперничества ЕС с Пекином

Bloomberg: Боррель посетит Китай на фоне экономического соперничества ЕС с Пекином

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель посетит Китай на фоне экономического соперничества Европейского союза (ЕС) с Пекином. Об этом сообщает Bloomberg.

Посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо рассказал, что с Боррелем проведет встречу глава китайского МИД Цинь Ган и другие высокопоставленные дипломаты. Он добавил, что Брюссель намерен обсудить с Пекином стратегические вопросы, в том числе соблюдение прав человека и украинский конфликт.

«Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам, в нашем партнерстве, в нашей конкуренции и в нашем системном соперничестве», — заявил Толедо.

Ранее обозреватель Сюй Хайюнь, комментируя учения НАТО Air Defender 23, заявил, что провокации альянса в отношении России могут обернуться для Европы и всего мира огромными проблемами. Он отметил, что конфликт на Украине уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса.

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    Виктория Кондратьева
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