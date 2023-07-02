В Китае заявили о риске для Европы из-за провокационных учений НАТО

Жэньминь Жибао: ЕС и мир могут пострадать из-за провокационных в отношении РФ учений НАТО

Провокации НАТО в отношении России могут обернуться для Европы и всего мира огромными проблемами. Об этом заявил в статье для китайского издания «Жэньминь Жибао» обозреватель Сюй Хайюнь, комментируя проведение учений альянса Air Defender 23.

Автор отметил, что конфликт на Украине уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса. Новый их виток рискует утащить экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте.

«Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — пишет Хайюнь.

Обозреватель считает, что нынешние учения НАТО стали провокацией в адрес Москвы и позволили увидеть, что альянс застрял в петле «учения и сдерживания». Тем самым альянс несет огромный ущерб европейской безопасности и нестабильность в мире.

Ранее обозреватель WirtschaftsWoche Heute Соня Альварес заявила, что Германия принимает у себя учения Военно-воздушных сил НАТО Air Defender 23, чтобы таким способом доказать преданность Киеву и приверженность линии США в украинском конфликте.