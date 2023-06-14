На Западе рассказали о способе Германии доказать преданность Киеву

WiWo: Германия доказывает преданность Киеву, принимая у себя учения НАТО Air Defender 23

Германия принимает у себя учения Военно-воздушных сил НАТО Air Defender 23, чтобы таким способом доказать преданность Киеву и приверженность линии США в украинском конфликте. Об этом заявила обозреватель WirtschaftsWoche Heute (WiWo) Соня Альварес.

По ее словам, подобные учения должны сигнализировать Москве о наращивании военной мощи в Европе и особую роль ФРГ в этом вопросе.

Издание цитирует слова командующего ВВС Германии Инго Герхартца о том, что координирование Германией Air Defender свидетельствует не только о высоком лидерском потенциале страны, но и том, что этого ожидают и американские партнеры.

Автор материала уверена, что у канцлера ФРГ Олафа Шольца в настоящее время появился шанс показать себя с наилучшей стороны перед Вашингтоном, который неоднократно упрекал Берлин в недостаточной военной помощи Киеву.

Ранее Шольц заявил, что страны Запада ведут очень активные конфиденциальные переговоры между собой и с Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

