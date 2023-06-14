Шольц рассказал об активных переговорах о гарантиях безопасности для Украины

Канцлер ФРГ Шольц: идут очень активные переговоры о гарантиях безопасности для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада ведут очень активные конфиденциальные переговоры между собой и с Киевом о гарантиях безопасности для Украины. Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции в Берлине Шольц заявил, что следует обсуждать гарантии безопасности для Украины с точки зрения будущего. Он отметил, что Германия вместе с важнейшими партнерами, «которые обладают соответствующей мощью», давно начала диалог на эту тему.

«Но сейчас это очень доверительные переговоры, а также очень активные. Мы надеемся, что в подходящий момент придем к взаимопониманию между Украиной и странами, которые со своей стороны хотят ей предоставить гарантии», — рассказал Шольц.

Политик добавил, что в рамках переговоров также обсуждаются поставки оружия Украине, чтобы она могла себя защищать. По его словам, западные страны уверены в необходимости оказывать Киеву военную помощь. Шольц также выступил против заморозки конфликта и достижения навязанного Киеву мира.

Ранее Шольц призвал продолжить разрабатывать документ по гарантиям безопасности для Украины. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой он отметил, что это станет возможным лишь после консенсуса всех заинтересованных государств.