Канцлер ФРГ высказался о гарантиях безопасности для Украины со стороны НАТО

Шольц призвал продолжить разработку конкретного плана гарантий безопасности для Украины

Разработку концепции и документа по гарантиям безопасности для Украины необходимо продолжить, но это станет возможным лишь после консенсуса всех заинтересованных государств. К этому на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой 12 июня призвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Deutsche Welle (DW, внесено в России в реестр СМИ-иноагентов).

«Мы продолжаем интенсивно работать над этим, и он будет завершен [лишь тогда], когда в результате обсуждений появится единая концепция. Но что ясно: нам нужно что-то подобное, и нужно в очень конкретных формулировках», — сказал он.

О планах встречи трех лидеров стало известно 9 июня. Сообщалось, что главными темами переговоров стали суверенитет и оборона в Европе, а также выработка плана по текущим действиям Украины для вступления в НАТО перед саммитом организации в июле.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса. По его словам, преждевременно прогнозировать итоги встречи.