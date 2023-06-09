Шольц, Дуда и Макрон обсудят гарантии безопасности для Украины

Politico: Шольц, Дуда и Макрон обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины 12 июня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда встретятся с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

По данным издания, встреча состоится 12 июня. Политики обсудят суверенитет и оборону в Европе, а также выработку плана по текущим действиям Украины для вступления в НАТО перед саммитом организации в июле.

Информаторы отмечают, что страны пришли к общему понимаю, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, пока находится в состоянии военного конфликта. Однако члены НАТО по-разному относятся к потенциальному вступлению Киева в блок.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса. По его словам, преждевременно прогнозировать итоги встречи.