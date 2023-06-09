Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:51, 9 июня 2023Мир

Шольц, Дуда и Макрон обсудят гарантии безопасности для Украины

Politico: Шольц, Дуда и Макрон обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины 12 июня
Эммануэль Макрон, Анджей Дуда и Олаф Шольц

Эммануэль Макрон, Анджей Дуда и Олаф Шольц. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда встретятся с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

По данным издания, встреча состоится 12 июня. Политики обсудят суверенитет и оборону в Европе, а также выработку плана по текущим действиям Украины для вступления в НАТО перед саммитом организации в июле.

Информаторы отмечают, что страны пришли к общему понимаю, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, пока находится в состоянии военного конфликта. Однако члены НАТО по-разному относятся к потенциальному вступлению Киева в блок.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса. По его словам, преждевременно прогнозировать итоги встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?
    Обвиняемым по делу о взрыве дома из-за газа россиянам продлили арест
    Турция возьмет на себя командование силами НАТО в Косово
    В Мариуполе анонсировали запуск крупного предприятия
    Появились кадры пораженных системой ПВО близ Белгорода объектов ВСУ
    В российском городе 15-летняя школьница пропала после конфликта с матерью
    Психолог рассказал о связи массажа и сексуального удовольствия
    Модель с заболеванием кожи пришла на концерт Пэрис Хилтон в прозрачном платье
    Госсекретаря США раскритикуют за визит в Китай
    Британские и шведские истребители перехватили российские самолеты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.