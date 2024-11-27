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11:18, 27 ноября 2024Мир

Китай назвал данные о коррупции главы Минобороны «ловлей ветра и погоней за тенью»

МИД КНР ответил на данные о коррупции главы МО поговоркой про погоню за тенью
Семен Александров (редактор)
Дун Цзюнь

Дун Цзюнь. Фото: Edgar Su / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила на данные о расследование коррупции у главы Минобороны (МО) Китая Дун Цзюня поговоркой про ветер и погоню за тенью. Об этом сообщает Reuters.

Представитель китайского ведомства, комментируя данные сообщения, использовала китайскую идиому (чэнъюй) — «ловить ветер и гнаться за тенью», которая означает выдумку и ни на чем не основанный вымысел.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Китай начал расследование по обвинению в коррупции против главы Минобороны. Отмечается, что следствие и суд будут проходить за закрытыми дверьми, а подвергаться огласке будет только возможное отстранение от должности или отставка главы оборонного ведомства.

При этом бывший министр обороны Китая Ли Шанфу тоже пропал из публичного поля в сентябре 2023 года, а в июне 2024 года его исключили из Коммунистической партии за серьезные нарушения дисциплины. По данным The Washington Post, он находился под следствием по подозрению в коррупции.

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