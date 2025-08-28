Мир
17:39, 28 августа 2025

Додик отказался участвовать в выборах

Президент Республики Сербской Додик отказался от участия в выборах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик отказался от участия в выборах. Заявление политика передает Радио и телевидение Республики Сербской.

По словам Додика, члены его партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) также проигнорируют выборы президента сербской автономии.

«Уверен, что и наши коалиционные партнеры не будут в них участвовать», — добавил он.

Ранее стало известно, что суд БиГ решил заменить назначенный Додику тюремный срок денежным штрафом.

6 августа Додик инициировал референдум о доверии его президентству и подчеркнул, что не собирается покидать занимаемую должность и территорию Республики Сербской.

