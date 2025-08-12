Додика не посадят в тюрьму

Суд БиГ решил заменить назначенный Додику тюремный срок денежным штрафом

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) решил заменить назначенный президенту Республики Сербской (энтитет БиГ) Милораду Додику тюремный срок денежным штрафом. Об этом сообщается в пресс-релизе.

«Суд, в соответствии с правовыми нормами, вынес решение, которым после заявления прокуратуры БиГ вышеупомянутое предложение защиты было принято и назначенное (...) Додику наказание в виде лишения свободы было заменено штрафом», — утверждается в публикации.

Соответствующее решение было принято судом после рассмотрения ходатайства защиты Додика о замене назначенного ему наказания в виде лишения свободы штрафом.

6 августа Додик инициировал референдум о доверии его президентству и заявил, что не намерен покидать занимаемую должность и территорию республики, несмотря на решение суда БиГ.