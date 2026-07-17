В США назвали бесполезной лицензию на Patriot для Украины

Кавана: Лицензия на Patriot не поможет Киеву переломить ход конфликта

Получение Украиной лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot не поможет Киеву переломить ход текущего конфликта. Такое мнение выразила РИА Новости директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

«Это долгосрочный проект, который не окажет никакого влияния на текущий конфликт и не позволит удовлетворить краткосрочные потребности Украины», — сказала собеседница агентства.

По словам Каваны, даже после получения лицензии Киеву потребуются годы на налаживание серийного производства из-за необходимости решения юридических вопросов, создания мощностей и построения цепочек поставок.

Ранее украинский эксперт назвал планы производства ракет Patriot маркетинговым ходом. Он указал на отсутствие необходимой инфраструктуры.