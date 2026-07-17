Стало известно об угрозе «хрупкому перемирию» США и Китая из-за Трампа

Reuters: Обвинения Трампа могут поставить под угрозу визит Си Цзиньпина в Вашингтон

Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Китая из-за якобы вмешательства в американские выборы могут осложнить подготовку визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Китай пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Вашингтон. По словам двух источников, знакомых с ходом этих разговоров, Пекин в частном порядке сообщил администрации Трампа, что будущие встречи лидеров будут зависеть от поддержания позитивных отношений», — сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что заявления Трампа могут поставить под угрозу «хрупкое перемирие между США и Китаем», достигнутое за последние месяцы.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что обвинения американского лидера являются «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой». По его словам, Пекин неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств.