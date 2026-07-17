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12:18, 17 июля 2026Мир

Стало известно об угрозе «хрупкому перемирию» США и Китая из-за Трампа

Reuters: Обвинения Трампа могут поставить под угрозу визит Си Цзиньпина в Вашингтон
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Saul Loeb / Pool / Getty Images

Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Китая из-за якобы вмешательства в американские выборы могут осложнить подготовку визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Китай пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Вашингтон. По словам двух источников, знакомых с ходом этих разговоров, Пекин в частном порядке сообщил администрации Трампа, что будущие встречи лидеров будут зависеть от поддержания позитивных отношений», — сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что заявления Трампа могут поставить под угрозу «хрупкое перемирие между США и Китаем», достигнутое за последние месяцы.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что обвинения американского лидера являются «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой». По его словам, Пекин неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

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