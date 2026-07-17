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12:13, 17 июля 2026Путешествия

Япония перестала быть слишком дорогой для россиян

АТОР: Турпоток из России в Японию увеличился на четверть в 2026 году
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Япония перестала быть слишком дорогой для россиян — турпоток из РФ в указанную страну увеличился на четверть в первом полугодии 2026 года. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию JNTO.

Уточнялось, что в июне 2026 года Японию посетили 12,8 тысячи россиян, что на 7,1 процента больше, чем в аналогичный период 2025 года. При этом с января по июнь страна Азии приняла 104,4 тысячи российских туристов, что на 24,7 процента больше прошлогодних показателей.

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«Туроператоры отмечают, что продажи Японии увеличиваются быстрее среднего. В "Русском Экспрессе" зафиксировали динамику в 41 процент к прошлому году. В Space Travel рост оценивают в 30 процентов, в PAC Group и ITM group — 25 процентов, в Corona Travel продажи экскурсионных туров прибавили около 20 процентов», — говорится в сообщении.

Участники рынка объясняют такой спрос на Японию тремя факторами: расширением вариантов перелета, ослаблением иены и укреплением рубля.

Ранее российская тревел-блогерша описала еду в Японии фразой «опыт оказался неудачным». По словам россиянки, все обеды во время поездки были «как попало» из-за того, что она заранее ничего не бронировала.

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