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06:00, 24 июня 2026Путешествия

Россиянка описала еду в Японии фразой «опыт оказался неудачным»

Алина Черненко

Фото: Issei Kato / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и описала местную еду фразой «опыт оказался неудачным». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что не готовилась к путешествию заранее и рассчитывала питаться, как в поездках по Европе — выбирать для обеда любое понравившееся заведение рядом. Однако в этой стране Азии такой план не сработал.

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«Везде, где мы проходили в обеденное время (почти везде) никаких заведений не было, а если они и были, то полная посадка. Плюс отель в Токио я выбрала в очень удобном месте относительно логистики (метро, ж/д станций), но поужинать неподалеку было негде — только пара крохотных удонных с карри, которое мы оба не едим», — пожаловалась путешественница.

В итоге все обеды во время поездки были «как попало». Два раза соотечественница ела вкусный удон с разными наполнениями в туристических местах с большой проходимостью и один раз попробовала суши. «Спасались "Макдональдсом" на станциях», — посетовала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала несколько популярных достопримечательностей Токио фразой «зачем время тратили?» В частности, ее не впечатлил один из самых известных и оживленных диагональных пешеходных переходов в мире — Сибуя.

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