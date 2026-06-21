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10:30, 21 июня 2026Путешествия

Россиянка описала достопримечательности Японии фразой «зачем время тратили?»

Алина Черненко

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в столице Японии Токио и описала несколько популярных местных достопримечательностей фразой «зачем время тратили?» Своим мнением она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Первую строчку в антирейтинге россиянки занял один из самых известных и оживленных диагональных пешеходных переходов в мире — Сибуя. Путешественница ожидала «вау-эффекта» от толпы, неона и огромных экранов. Однако на деле она увидела лишь людей с телефонами, бегущих, уже когда им загорается красный, и мешающих машинам.

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«Если вам туда ехать час и потом обратно — не стоит! Все-таки Япония и даже Токио имеют гораздо больше интересных мест, чем толпа на переходе», — констатировала автор публикации.

Второе переоцененное, на взгляд россиянки, место в Токио — гигантская голова Годзиллы. Специально ехать смотреть на нее в район Кабуки-тё и возлагать какие-то надежды не стоит, пояснила она.

Кроме того, блогерша включила в свой список смотровую площадку Токио «Сибуя Скай». «Вместо нее мы с успехом поднялись на смотровые башни правительства Токио. Бесплатно и без "ловли" билетов», — заключила автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Японии и удивилась одному способу развлечения местных жителей. Ее внимание привлекли девушки в костюмах школьниц и служанок с табличками в руках, на которых написаны цены.

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