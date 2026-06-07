Депутат Котре: Для запуска «Северного потока» не хватает только политической воли ФРГ

Запуск газопровода «Северный поток» возможен, но препятствием является исключительно политическая воля германского руководства, все технические проблемы можно устранить. Об этом РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Мы обязательно должны снова ввести его в эксплуатацию. И единственное, что этому мешает, — это политические причины. Все остальные препятствия можно устранить: технологические вопросы, все это осуществимо», — сказал Котре.

По его словам, значение имеет только политическая воля, которой «нет ни у лиц, принимающих решения в Германии, ни на уровне Европейского союза».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для возобновления поставок российского газа в Германию по трубопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» нужна соответствующая воля местного руководства.