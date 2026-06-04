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21:06, 4 июня 2026Экономика

Путин высказался о судьбе «Северных потоков»

Путин: Возобновление поставок российского газа в ФРГ зависит от решения местных властей
Анатолий Акулов (редактор)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для возобновления поставок российского газа в Германию по трубопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» нужна соответствующая воля местного руководства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит РИА Новости.

Подобного рода сигналов от властей ФРГ в Кремль пока не поступало, отметил он. Процесс возобновления поставок российского газа в Германию Путин назвал быстрым. «Достаточно только нажать кнопку, чтобы газ пошел, но для этого нужно решение руководства страны», — констатировал глава государства.

Ранее о возможном восстановлении «Северных потоков» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, в последнее время в Германии стали чаще звучать подобного рода призывы. Такую тенденцию он связал с растущей потребностью немецкой промышленности в более дешевых энергоресурсах.

Впрочем, власти самой Германии скептически относятся к перспективе восстановления трубопроводной системы, участки которой были подорваны в ходе диверсии в 2022 году. На этом фоне активный интерес к покупке взорванного газопровода «Северный поток-2» в последнее время стали проявлять американские предприниматели. В начале весны 2026-го, в частности, сообщалось о планах бывшего исполнительного директора оператора проекта Маттиаса Варнига перезапустить газопровод при поддержке инвесторов из США. Однако власти самой ФРГ позже опровергли подобные слухи.

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