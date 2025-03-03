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16:01, 3 марта 2025Экономика

В Германии опровергли переговоры о запуске «Северного потока-2»

Кабмин ФРГ удивился слухам о переговорах с США по запуску «Северного потока-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Правительство Германии ничего не знает о возможных переговорах с участием США по поводу запуска уцелевшей после взрыва ветки газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

По его словам, в кабмине возникшие в выходные слухи восприняли с удивлением, но могут опровергнуть саму возможность начала поставок. Хебенштрайт напомнил, что газопровод не сертифицирован и вообще не может использоваться.

Ранее издание Financial Times выяснило, что бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг занялся разработкой проекта перезапуска газопровода при поддержке инвесторов из США.

Позднее немецкий таблоид Bild объявил, что в Швейцарии идут тайные переговоры о возобновлении работы маршрута. Якобы посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл уже несколько раз побывал в стране, где находится штаб-квартира Nord Stream 2 AG, для обсуждения сделки.

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По данным СМИ, идея заключается в том, что посредником в поставках топлива выступят частные инвесторы из США, которые заключат контракт с обеими сторонами. Таким образом, они могли бы зарабатывать на транспортировке российского газа в Германию. Эту версию поддерживает просьба американского инвестора Стивена Линча выдать ему лицензию на участие в торгах, если «Северный поток-2» выставят на продажу.

Между тем представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен подчеркнула, что запуск газопровода не отвечает интересам Европы и не способствует энергетической диверсификации. Кроме того, напомнила она, «Северный поток-2» никогда не эксплуатировался и должен пройти сертификацию, на которой закончилась первая попытка начать поставки по маршруту.

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