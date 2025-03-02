Стало известно о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2»

Financial Times: США работают над планом перезапуска «Северного потока-2»

Экс-исполнительный директор оператора проекта «Северный поток-2» Маттиас Варниг занялся разработкой проекта перезапуска газопровода при поддержке инвесторов из США. Об этом стало известно Financial Times.

Известно, что в администрации президента США Дональда Трампа в курсе проводимой работы. Они видят эту идею как возможность восстановить отношения с Россией. Этот вопрос также можно использовать в переговорах по российско-украинскому конфликту, отметили там.

Разговоры о «Северном потоке-2», которые ведутся последние недели, обеспокоили европейских лидеров, пишет Financial Times. При этом, как объяснило издание, чтобы план был осуществлен, нужно отменить американские санкции и получить согласие России на возобновление поставок газа. Кроме того, необходимо согласие Германии на поставку газа, поскольку станция находится на севере страны.

При этом Варниг заверил, что не вел обсуждения с Америкой на эту тему и соблюдает правила, «как лицо, находящееся под санкциями США».

Ранее американский инвестор Стивен Линч попросил у правительства США лицензию на участие в торгах, если «Северный поток-2» выставят на аукцион. В свою очередь, в России усомнились в возможности продажи газопровода частным лицам.