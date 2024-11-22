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12:46, 22 ноября 2024Экономика

В России ответили на сообщения о планах бизнесмена из США купить «Северный поток-2»

Ананских усомнился в возможности продажи «Северного потока-2» частным лицам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Игорь Ананских

Игорь Ананских. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских усомнился в возможности продажи газопровода «Северный поток-2» частным лицам. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на сообщения СМИ о планах бизнесмена из США купить газопровод в случае, если он будет выставлен на аукцион.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что инвестор из США Стивен Линч попросил у своего правительства лицензию на участие в торгах на случай, если газопровод «Северный поток-2» будет выставлен на аукцион. Линч полагает, что если США завладеют этим трубопроводом, то получат рычаг давления на Россию в мирных переговорах. Кроме того, по его мнению, приобретение «Северного потока-2» соответствует долгосрочным интересам Соединенных Штатов, так как позволит им контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива.

«Нет никаких сомнений в том, что конфронтация когда-нибудь закончится. В Европе все понимают, что экономическая смерть Германии началась с разрушения "Северных потоков", поэтому понятно, что все будут пытаться как можно быстрее вернуться к этому вопросу. Поэтому я считаю, что вряд ли будут продавать, тем более, что газопроводом владеет консорциум крупнейших компаний, а не "Газпром"», — объяснил Ананских.

Нет никаких предпосылок к тому, что этот консорциум будет выставлять «Северный поток-2» на аукцион. Заявление американского бизнесмена еще раз подтверждает востребованность «Северного потока-2» для всей Европы

Игорь Ананскихпервый зампред комитета Госдумы по энергетике

В ноябре с идеей о восстановлении газопровода выступила депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт. В МИД РФ это назвали позицией здравомыслящего человека.

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