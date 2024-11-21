Захарова об идее починить «Северные потоки»: это интересует большинство немцев

Идея депутата бундестага, лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сары Вагенкнехт о том, что следующий кабинет министров Германии должен починить и ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2» является позицией любого здравомыслящего человека и интересует большинство немцев. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, это позиция любого здравомыслящего человека на планете Земля и то, что интересует подавляющее большинство немцев», — отметила дипломат.

По ее словам, жители Германии задаются вопросами о том, почему диверсия, приведшая к обрушению немецкой экономики, не расследуется, и почему трубопроводы не восстанавливаются. Когда немецкие граждане пытаются задать эти вопросы правительству, оно начинает врать. Именно поэтому данный вопрос остается на уровне обсуждения местными депутатами и общественными деятелями.

Захарова подчеркнула, что Россия на площадке Совета безопасности ООН говорила о необходимости проведения международного расследования теракта и привлечения виновных к ответственности, но германская сторона от этого постоянно уклоняется.

Ранее депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс предложил Берлину выставить счет за подрыв «Северных потоков» вновь избранному президенту США Дональду Трампу.