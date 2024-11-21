Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 21 ноября 2024Мир

В МИД оценили идею восстановить «Северные потоки»

Захарова об идее починить «Северные потоки»: это интересует большинство немцев
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Идея депутата бундестага, лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сары Вагенкнехт о том, что следующий кабинет министров Германии должен починить и ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2» является позицией любого здравомыслящего человека и интересует большинство немцев. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, это позиция любого здравомыслящего человека на планете Земля и то, что интересует подавляющее большинство немцев», — отметила дипломат.

По ее словам, жители Германии задаются вопросами о том, почему диверсия, приведшая к обрушению немецкой экономики, не расследуется, и почему трубопроводы не восстанавливаются. Когда немецкие граждане пытаются задать эти вопросы правительству, оно начинает врать. Именно поэтому данный вопрос остается на уровне обсуждения местными депутатами и общественными деятелями.

Захарова подчеркнула, что Россия на площадке Совета безопасности ООН говорила о необходимости проведения международного расследования теракта и привлечения виновных к ответственности, но германская сторона от этого постоянно уклоняется.

Ранее депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс предложил Берлину выставить счет за подрыв «Северных потоков» вновь избранному президенту США Дональду Трампу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

      Китай закупился российским алюминием на максимальную сумму

      Неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников

      В России предложили модернизировать зенитки 1960 года

      Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

      Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово

      Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

      Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

      На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

      Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше