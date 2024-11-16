Ротфусс: Германия должна выставить счет Трампу за подрыв «Северных потоков»

Германия должна выставить счет за подрыв «Северных потоков» вновь избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом ТАСС заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

Он заявил, что, если бы правительство Германии было сформировано партией АдГ, Трамп получил бы счет за взорванный газопровод и за последующие экономические издержки. Парламентарий отметил, что восстановление одной из сохранившихся веток «Северного потока — 2» было бы важнейшим политическим сигналом президенту США, который хвастался тем, что остановил «Северный поток».

«Это было бы сигналом Трампу, что мы не намерены подчиняться его интересам», — сказал Ротфусс. Он подчеркнул, что запуск газопровода мог бы стать важным шагом для возобновления отношений с Россией. Депутат уточнил, что сначала для этого нужно завершить войну на Украине дипломатическим путем, и после этого можно будет быстро открыть трубопровод. По его словам, партия АдГ всегда говорила о нормализации отношений с Россией и о тесном диалоге.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп признался в том, что именно он «уничтожил» газопровод «Северный поток-2», заблокировав его строительство.