Трамп признался в уничтожении «Северного потока-2»

Трамп заявил, что именно он уничтожил Nord Stream 2

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что именно он «уничтожил» газопровод «Северный поток-2», заблокировав его строительство. Заявление политик сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — сказал Трамп.

Экс-президент напомнил, что именно при нем строительство «Северного потока-2» было заблокировано, поскольку в 2019 году он ввел санкции в отношении участников строительства. Политик отметил, что строительство газопровода было важной задачей для Москвы, поскольку он был крупнейшим в мире, ведущим из России в Германию и во всю Европу.

Ранее Трамп пообещал бывшему независимому кандидату на выборах главы государства Роберту Кеннеди-младшему работу в своей администрации в случае своей победы. Уточнялось, что в случае возвращения бывшего американского лидера в Белый дом Кеннеди-младший будет заниматься «проблемами женского здоровья».