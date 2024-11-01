Трамп пообещал экс-кандидату в президенты США работу в своей администрации

Трамп пообещал Кеннеди-младшему работу в своей администрации в случае победы

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал бывшему независимому кандидату на выборах главы государства Роберту Кеннеди-младшему работу в своей администрации в случае своей победы. Об этом сообщает Newsweek.

«Я сказал Бобби: хочу, чтобы ты позаботился о здоровье, посмотрел на еду, на продовольственные запасы и все такое», — рассказал Трамп во время предвыборного митинга в Хендерсоне в Неваде.

По данным издания, в случае возвращения бывшего американского лидера в Белый дом Кеннеди-младший будет заниматься «проблемами женского здоровья». Отмечается, что у Кеннеди нет медицинского образования или опыта, однако широко распространено мнение, что он займет важную должность в вопросах здравоохранения.

Ранее Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Свое решение политик объяснил тем, что телеканал якобы ввел общественность в заблуждение с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы. Отмечается, что Трамп потребовал выплатить компенсацию в размере 10 миллиардов долларов.