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09:05, 1 ноября 2024Мир

Трамп пообещал экс-кандидату в президенты США работу в своей администрации

Трамп пообещал Кеннеди-младшему работу в своей администрации в случае победы
Семен Александров (редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал бывшему независимому кандидату на выборах главы государства Роберту Кеннеди-младшему работу в своей администрации в случае своей победы. Об этом сообщает Newsweek.

«Я сказал Бобби: хочу, чтобы ты позаботился о здоровье, посмотрел на еду, на продовольственные запасы и все такое», — рассказал Трамп во время предвыборного митинга в Хендерсоне в Неваде.

По данным издания, в случае возвращения бывшего американского лидера в Белый дом Кеннеди-младший будет заниматься «проблемами женского здоровья». Отмечается, что у Кеннеди нет медицинского образования или опыта, однако широко распространено мнение, что он займет важную должность в вопросах здравоохранения.

Ранее Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Свое решение политик объяснил тем, что телеканал якобы ввел общественность в заблуждение с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы. Отмечается, что Трамп потребовал выплатить компенсацию в размере 10 миллиардов долларов.

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