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00:52, 1 ноября 2024Мир

Трамп решил судиться с CBS из-за интервью с Харрис

Fox News: Трамп подал в суд на CBS News из-за интервью с Камалой Харрис
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщает Fox News.

Свое решение политик объяснил тем, что телеканал якобы ввел общественность в заблуждение с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы. Отмечается, что Трамп потребовал выплатить компенсацию в размере 10 миллиардов долларов. «Из-за действий CBS народ не смог понять, какую Харрис он увидел во время интервью: кандидата или марионетку редактора, который находился за кулисами», — говорится в иске.

Ранее предвыборный штаб Трампа раскритиковал Харрис за неспособность ответить ни на один вопрос в прошедшем с ней интервью Fox News. В офисе политика заявили, что кандидат от демократов во время беседы «злилась и защищалась».

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