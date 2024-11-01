Трамп решил судиться с CBS из-за интервью с Харрис

Fox News: Трамп подал в суд на CBS News из-за интервью с Камалой Харрис

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщает Fox News.

Свое решение политик объяснил тем, что телеканал якобы ввел общественность в заблуждение с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы. Отмечается, что Трамп потребовал выплатить компенсацию в размере 10 миллиардов долларов. «Из-за действий CBS народ не смог понять, какую Харрис он увидел во время интервью: кандидата или марионетку редактора, который находился за кулисами», — говорится в иске.

Ранее предвыборный штаб Трампа раскритиковал Харрис за неспособность ответить ни на один вопрос в прошедшем с ней интервью Fox News. В офисе политика заявили, что кандидат от демократов во время беседы «злилась и защищалась».