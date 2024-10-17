Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 17 октября 2024Мир

Штаб Трампа раскритиковал Харрис из-за поведения на интервью

Штаб Трампа: Харрис не смогла ответить ни на один вопрос в интервью Fox News

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис не ответила ни на один вопрос в интервью Fox News. На это обратил внимание штаб ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, передает РИА Новости.

В штабе политика объяснили это тем, что у Харрис «нет ответов». Там отметили, что ее предвыборная кампания основана на «лжи о Трампе», выразив уверенность, что политик не справится с давлением, которое ее ждет в случае победы на выборах.

В штабе также указали, что в ходе интервью Харрис злилась и защищалась, в результате чего оно обернулось катастрофой.

В августе Трамп раскритиковал Харрис и ее план по борьбе с инфляцией. Он отметил, что она находится на должности вице-президента уже более трех лет, однако за это время ничего не сделала для борьбы с инфляцией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто растерзали». Управляющую крымским сафари-парком загрызли львы. Что стало причиной трагедии?

      Мужчина назвал свой брак ошибкой после просьбы жены сделать ДНК-тест

      В Турции сообщили об упавших в граничащей с Сирией провинции снарядах

      Карди Би вышла в свет без трусов

      В Харьковской области высказались о проведении референдума о вхождении в Россию

      В США высмеяли реакцию Сырского на план Зеленского

      Штаб Трампа раскритиковал Харрис из-за поведения на интервью

      Россиянин описал один город США словами «погряз в бомжах»

      Близнецы-порномодели отказались от 9,7 миллиона рублей в день

      По делу бывшего главного кадровика Минобороны допросили 17 свидетелей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше