Штаб Трампа раскритиковал Харрис из-за поведения на интервью

Штаб Трампа: Харрис не смогла ответить ни на один вопрос в интервью Fox News

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис не ответила ни на один вопрос в интервью Fox News. На это обратил внимание штаб ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, передает РИА Новости.

В штабе политика объяснили это тем, что у Харрис «нет ответов». Там отметили, что ее предвыборная кампания основана на «лжи о Трампе», выразив уверенность, что политик не справится с давлением, которое ее ждет в случае победы на выборах.

В штабе также указали, что в ходе интервью Харрис злилась и защищалась, в результате чего оно обернулось катастрофой.

В августе Трамп раскритиковал Харрис и ее план по борьбе с инфляцией. Он отметил, что она находится на должности вице-президента уже более трех лет, однако за это время ничего не сделала для борьбы с инфляцией.