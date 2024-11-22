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11:09, 22 ноября 2024Экономика

Бизнесмен из США захотел купить «Северный поток — 2». Кто он и зачем ему нужен взорванный газопровод?

WSJ: бизнесмен из США Стивен Линч хочет купить «Северный поток — 2»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетДиверсии в России

Фото: Michael Sohn / AP

Американский бизнесмен Стивен Линч захотел приобрести газопровод «Северный поток — 2». Как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), он попросил у правительства страны лицензию на участие в торгах на тот случай, если объект выставят на аукцион.

По мнению инвестора, если США завладеют этим трубопроводом, у страны появится рычаг давления на Россию в мирных переговорах. Он подчеркнул, что данная покупка также послужит долгосрочным интересам Америки, так как предоставит стране шанс взять под контроль энергоснабжение европейских стран до конца эры ископаемого топлива.

Сам Линч около 20 лет занимался бизнесом в российской столице. Он отметил, что после завершения специальной военной операции на Украине Москва и ее бывшие клиенты из Европы вновь захотят запустить трубопровод вне зависимости от того, кто будет владеть им.

Фото: Danish Defence Command / Reuters

В России оценили идею немецкой партии восстановить «Северный поток — 2»

Идея немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) о восстановлении трубопровода «Северный поток — 2» является рациональной позицией тех, кто переживает за судьбу своей страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мне кажется, это позиция любого здравомыслящего человека на планете Земля и то, что интересует подавляющее большинство немцев

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Она подчеркнула, что немецкие граждане наверняка задаются вопросом о том, почему диверсия, ставшая причиной обрушения экономики страны, так и не была расследована, а сам газопровод до сих пор не восстановили. Захарова отметила, что население Германии устало от лжи властей страны. Именно из-за этого обсуждение столь важного экономического вопроса не выходит за пределы влияния местных депутатов и общественников.

Представитель российского МИД добавила, что на заседании Совбеза ООН Россия уже поднимала вопрос о важности международного расследования данной диверсии, однако Берлин предпочел уклониться от обсуждения этой темы.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Германии призвали выставить счет Трампу за подрыв «Северных потоков»

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс призвал руководство страны выставить счет за подрыв «Северных потоков» новому главе США Дональду Трампу.

Он также заметил, что восстановление газопровода стало бы серьезным политическим сигналом вновь избранному президенту Штатов, который прежде хвастался остановкой «Северного потока».

«Это было бы сигналом Трампу, что мы не намерены подчиняться его интересам», — заявил Ротфусс. Он добавил, что запуск трубопровода мог бы помочь Берлину в восстановлении отношений с Москвой. При этом политик отметил, что реализация подобного плана возможна лишь после окончания конфликта на Украине.

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