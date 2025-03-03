В Еврокомиссии назвали препятствия для запуска «Северного потока-2»

Еврокомиссия назвала запуск «Северного потока-2» не отвечающим общим интересам

Запуск уцелевшей во время подводного взрыва ветки газопровода «Северный поток-2» из России в Германию не соответствует общим интересам и не способствует диверсификации энергетических поставок. Об этом в комментарии РИА Новости заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

По ее словам, поставки по этому газопроводу никогда не начинались, но даже если бы его запустили, то он должен был бы работать в соответствии с международным и европейским законодательством, то есть как минимум пройти сертификацию и изменить свою юридическую форму.

Разговоры о поставках газа через «Северный поток-2» начались на фоне сообщений СМИ об активности бывшего исполнительного директора оператора газопровода Маттиаса Варнига в вопросе его перезапуска при поддержке инвесторов из США. Источники издания указывали, что добро на такой шаг дала администрация президента США Дональда Трампа.

Сам Варниг утверждает, что не вел обсуждения с Америкой на эту тему и соблюдает правила, «как лицо, находящееся под санкциями США». Кроме того, отмечает издание, даже если Трамп хочет сделать возобновление поставок частью плана по Украине, без согласия руководства Евросоюза и Берлина решить проблему не получится.

До этого американский инвестор Стивен Линч попросил у США лицензию на участие в торгах, если «Северный поток-2» выставят на продажу. Однако в Москве усомнились, что газопровод, принадлежащий «Газпрому» через дочерние европейские структуры, могут продать американцу.

Строительство «Северного потока-2» было фактически заблокировано Трампом во время первого срока. Сменивший его Джо Байден позволил достроить газопровод, но его сертификация затянулась из-за несоответствия европейским нормативам. После начала боевых действий на Украине Германия полностью остановила все процессы.