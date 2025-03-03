Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 3 марта 2025Экономика

В Еврокомиссии назвали препятствия для запуска «Северного потока-2»

Еврокомиссия назвала запуск «Северного потока-2» не отвечающим общим интересам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Запуск уцелевшей во время подводного взрыва ветки газопровода «Северный поток-2» из России в Германию не соответствует общим интересам и не способствует диверсификации энергетических поставок. Об этом в комментарии РИА Новости заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

По ее словам, поставки по этому газопроводу никогда не начинались, но даже если бы его запустили, то он должен был бы работать в соответствии с международным и европейским законодательством, то есть как минимум пройти сертификацию и изменить свою юридическую форму.

Разговоры о поставках газа через «Северный поток-2» начались на фоне сообщений СМИ об активности бывшего исполнительного директора оператора газопровода Маттиаса Варнига в вопросе его перезапуска при поддержке инвесторов из США. Источники издания указывали, что добро на такой шаг дала администрация президента США Дональда Трампа.

Сам Варниг утверждает, что не вел обсуждения с Америкой на эту тему и соблюдает правила, «как лицо, находящееся под санкциями США». Кроме того, отмечает издание, даже если Трамп хочет сделать возобновление поставок частью плана по Украине, без согласия руководства Евросоюза и Берлина решить проблему не получится.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

До этого американский инвестор Стивен Линч попросил у США лицензию на участие в торгах, если «Северный поток-2» выставят на продажу. Однако в Москве усомнились, что газопровод, принадлежащий «Газпрому» через дочерние европейские структуры, могут продать американцу.

Строительство «Северного потока-2» было фактически заблокировано Трампом во время первого срока. Сменивший его Джо Байден позволил достроить газопровод, но его сертификация затянулась из-за несоответствия европейским нормативам. После начала боевых действий на Украине Германия полностью остановила все процессы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

      Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

      В ООН обеспокоились политикой Трампа

      Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

      Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

      Жители российского региона оказались без воды из-за коммунальной аварии

      У Надежды Кадышевой обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей

      Военный раскритиковал командование ВСУ после удара ВС России по полигону

      Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше