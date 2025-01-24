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17:55, 24 января 2025Мир

Путин согласился с Трампом по одному вопросу

Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020-м, кризиса на Украине не было бы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Если бы у президента США Дональда Трампа не «украли победу» на американских выборах 2020 года, кризиса на Украине не было бы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, видео доступно в его Telegram-канале.

«Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — отметил российский лидер.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не начался бы во время его пребывания у власти. Эскалацию напряженности республиканец связывает с действиями предыдущей администрации Джо Байдена. При этом Трамп подчеркивал, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным.

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