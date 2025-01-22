Трамп назвал свои отношения с Путиным очень хорошими

Трамп заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает Reuters.

По словам американского президента, «у него всегда были хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России».

Трамп также отметил, что не стремится навредить России, так как любит русский народ. Также он призвал Москву завершить специальную военную операцию на Украине.

21 января американский лидер заявил, что хочет встретиться с Путиным как можно скорее, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта.