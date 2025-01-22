Трамп признался в любви русскому народу

Трамп заявил, что не преследует цели навредить России и любит русский народ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не преследует цели навредить России и признался в любви русскому народу. Об этом сообщает Reuters.

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным как можно скорее. Политик отметил, что основной темой их переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.

Президент США также поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. По информации источников WSJ, новый американский лидер намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине