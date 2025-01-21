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16:19, 21 января 2025Мир

Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

Трамп заявил, что отказ Путина от соглашения по Украине разрушит Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россию будут ждать большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Российский лидер должен заключить эту сделку. Я считаю, что в России будут большие проблемы, если она откажется от соглашения по Украине», — предрек политик.

Трамп заявил, что хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным как можно скорее. Главной темой разговора должно стать мирное соглашение по Украине. Трамп также указал, что шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Трамп и до этого говорил о желании встретиться с президентом России

Прежде всего Трамп изъявил желание созвониться в ближайшие дни с президентом России. Он хотел бы лично предложить Путину встретиться и проговорить вопросы сделки для достижения мира на Украине.

Как стало известно CNN, президент США хочет встретиться с российским лидером, как только будут начаты переговоры. Трамп также утверждал, что разговор с президентом России может произойти уже очень скоро.

При этом глава Белого дома не сказал, когда и где именно может состояться встреча. В то же время он указал, что процесс уже начался. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Вы знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться», — добавил Трамп.

Москва поздравила избранного президента США с началом его второго срока в должности президента. Также в Кремле заявили, что Москва готова начать диалог с Трампом и Россия видит сигналы американского политика о необходимости восстановить контакты.

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Трамп хотел ослабить санкции против России для сделки по Украине

Незадолго до инаугурации администрация избранного президента США начала готовить новую санкционную стратегию в отношении России. Тогда же представители администрации Белого дома рассматривали два основных подхода. Все они направлены на то, чтобы Москва пришла к заключению мирной сделки с Украиной и завершению боевых действий как можно быстрее.

В первом сценарии США уже успели представить меры «доброй воли» в отношении России. По крайней мере так стратегию ознаменовали в администрации Трампа.

Такой вариант событий предполагает ослабление санкций США в отношении российских нефтяных компаний. Речь шла о выдаче генеральных лицензий или повышении потолка цен на нефть из России.

Тем временем второй подход предполагает ужесточение ограничений и усиление давления на Россию. Подобный вариант рассматривается в качестве рычага давления на власти с целью заключения мирного соглашения с Украиной «в ближайшие месяцы».

Фото: Carlos Barria / Reuters

Церемония инаугурация нового президента США прошла 20 января

В Вашингтоне состоялась инаугурация избранного президента США. Большое число гостей посетило это мероприятие, в том числе премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший глава британского правительства Борис Джонсон и основатель SpaceX Илон Маск.

После церемонии начался первый рабочий день Трампа в Белом доме. Он успел подписать указ об отмене 78 решений своего предшественника Джо Байдена. Политик заявил, что хочет воссоздать золотой век Америки.

Были приняты и остальные решения. В частности, президент дал распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни, всем чиновникам выйти с удаленного режима работы, а также начать оформление выхода США из Парижского соглашения по климату.

Помимо этого, американский лидер уже подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и глобальные кризисы в области здравоохранения. В Белом доме также сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.

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