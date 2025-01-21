Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

Трамп заявил, что отказ Путина от соглашения по Украине разрушит Россию

Россию будут ждать большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Российский лидер должен заключить эту сделку. Я считаю, что в России будут большие проблемы, если она откажется от соглашения по Украине», — предрек политик.

Трамп заявил, что хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным как можно скорее. Главной темой разговора должно стать мирное соглашение по Украине. Трамп также указал, что шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Трамп и до этого говорил о желании встретиться с президентом России

Прежде всего Трамп изъявил желание созвониться в ближайшие дни с президентом России. Он хотел бы лично предложить Путину встретиться и проговорить вопросы сделки для достижения мира на Украине.

Как стало известно CNN, президент США хочет встретиться с российским лидером, как только будут начаты переговоры. Трамп также утверждал, что разговор с президентом России может произойти уже очень скоро.

При этом глава Белого дома не сказал, когда и где именно может состояться встреча. В то же время он указал, что процесс уже начался. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Вы знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться», — добавил Трамп.

Москва поздравила избранного президента США с началом его второго срока в должности президента. Также в Кремле заявили, что Москва готова начать диалог с Трампом и Россия видит сигналы американского политика о необходимости восстановить контакты.

Трамп хотел ослабить санкции против России для сделки по Украине

Незадолго до инаугурации администрация избранного президента США начала готовить новую санкционную стратегию в отношении России. Тогда же представители администрации Белого дома рассматривали два основных подхода. Все они направлены на то, чтобы Москва пришла к заключению мирной сделки с Украиной и завершению боевых действий как можно быстрее.

В первом сценарии США уже успели представить меры «доброй воли» в отношении России. По крайней мере так стратегию ознаменовали в администрации Трампа.

Такой вариант событий предполагает ослабление санкций США в отношении российских нефтяных компаний. Речь шла о выдаче генеральных лицензий или повышении потолка цен на нефть из России.

Тем временем второй подход предполагает ужесточение ограничений и усиление давления на Россию. Подобный вариант рассматривается в качестве рычага давления на власти с целью заключения мирного соглашения с Украиной «в ближайшие месяцы».

Фото: Carlos Barria / Reuters

Церемония инаугурация нового президента США прошла 20 января

В Вашингтоне состоялась инаугурация избранного президента США. Большое число гостей посетило это мероприятие, в том числе премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший глава британского правительства Борис Джонсон и основатель SpaceX Илон Маск.

После церемонии начался первый рабочий день Трампа в Белом доме. Он успел подписать указ об отмене 78 решений своего предшественника Джо Байдена. Политик заявил, что хочет воссоздать золотой век Америки.

Были приняты и остальные решения. В частности, президент дал распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни, всем чиновникам выйти с удаленного режима работы, а также начать оформление выхода США из Парижского соглашения по климату.

Помимо этого, американский лидер уже подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и глобальные кризисы в области здравоохранения. В Белом доме также сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.