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04:59, 21 января 2025Мир

США вышли из Всемирной организации здравоохранения

Трамп подписал указ о разрыве связей и выходе США из ВОЗ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает CNN.

Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.

Также Трамп напомнил, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами, но ВОЗ «продолжает несправедливо требовать обременительные для Вашингтона выплаты».

В июле 2020 года США впервые уведомили ВОЗ о выходе из организации. Однако в январе 2021 года, на следующий день после вступления в долность следующий президент Джо Байден отменил это решение.

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