США решили остаться в ВОЗ

США решили остаться членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которую страна должна была покинуть к началу лета в соответствии с распоряжением бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил советник президента США по борьбе с COVID-19 Энтони Фаучи, его слова приводит издание The Hill.

«Для меня большая честь объявить, что Соединенные Штаты останутся членом Всемирной организации здравоохранения», — сказал Фаучи на онлайн-заседании исполнительного комитета ВОЗ. Советник американского президента отметил, что Джо Байден уже подписал соответствующие документы.

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в ответ заявил, что ВОЗ — это одна большая семья, и порадовался решению США остаться ее членом.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. За первый час в Белом доме Байден отменил ряд решений своего предшественника. В частности, он остановил строительство стены на южной границе, обещание создать которую было ключевым для кампании Трампа. Новый президент США также приостановил депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней и отменил запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран, введенный Трампом. Кроме того, Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату.