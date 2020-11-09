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Генсек ООН поздравил Байдена с победой на выборах

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Lev Radin/Pacific Press / Shutterstock / REX

Генсек ООН Антониу Гутерриш поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом сообщает Reuters.

Гутерриш отметил, что партнерство США и ООН — важный столп международного сотрудничества для решения международных проблем, с которыми сегодня сталкивается мир. Поздравления также адресованы идущей в паре с Байденом будущему вице-президенту Камале Харрис.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус также поздравил Байдена с победой. «Мы поздравляем избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис и надеемся на очень тесное сотрудничество с этой администрацией», — сказал глава ВОЗ. Известно, что Байден обещал отменить решение нынешнего главы государства о выходе из этой организации.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

Предыстория: Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой на выборах
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