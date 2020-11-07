Трамп отреагировал на победу Байдена на выборах президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его коллега Джо Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Выборы еще не закончились, и штаб будет отстаивать свои позиции, подчеркнул республиканец, передает Reuters.

Таким заявлением он отреагировал на публикации в СМИ предварительных результатов выборов, согласно которым Джо Байден набрал 273 из необходимых 270 голосов выборщиков, тем самым обеспечив себе победу.

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«Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает», — отметил Трамп.

В свою очередь Байден уже тоже выступил с заявлением, он поблагодарил избирателей за доверие. «После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация», — сказал демократ.

Байден станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером, писало CNN.