В Нью-Йорке начали праздновать «победу Байдена»

В центре Нью-Йорка американцы начали отмечать «победу» на выборах президента страны кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент РИА Новости рассказал, что сотни молодых людей, уверенных в победе демократов, собрались на Манхэттене. Отмечается, что собрание проходит мирно. Тем не менее в толпе виднеются плакаты с лозунгами против действующего президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп предостерег кандидата от Демократической партии от неправомерных заявлений о победе на выборах главы государства. Американский лидер пригрозил, что «судебные разбирательства только начинаются». Он подчеркнул, что сам также может заявить о победе на выборах.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.