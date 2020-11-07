Верховный суд США изолировал часть бюллетеней по требованию республиканцев

Верховный суд США изолировал часть бюллетеней на выборах президента страны в штате Пенсильвания по требованию республиканцев. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению суда, избирательным комиссиям штата следует отделить бюллетени, которые прибыли на участки после их закрытия 3 ноября, и вести их подсчет отдельно от остальных. Избиркомы должны будут выполнять данное требование до дальнейших распоряжений суда.

Ранее республиканцы потребовали от Верховного суда США аннулировать бюллетени в штате Пенсильвания. Представители партии заявили, что судебным органам следует принять решение насчет законности данных бюллетеней.

Отмечается, что в Пенсильвании бюллетени принимались по почте в течение нескольких дней после выборов. На данный момент подсчет голосов еще продолжается. Согласно последним данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден незначительно вырвался вперед в штате. Действующему президенту Дональду Трампу необходимо заручиться поддержкой 20 выборщиков Пенсильвании, чтобы претендовать на переизбрание.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.