Республиканцы потребовали аннулировать часть бюллетеней на выборах главы США

Республиканцы потребовали от Верховного суда США аннулировать бюллетени в штате Пенсильвания, которые были получены после дня выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исковому заявлению, Республиканская партия считает, что избирательные комиссии должны отделить бюллетени, которые поступили по почте или были поданы заочно, прибывшие после общего дня выборов, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок их приема. Представители партии потребовали от суда принять решение насчет законности данных бюллетеней.

Отмечается, что в Пенсильвании бюллетени принимались по почте в течение нескольких дней после выборов. На данный момент подсчет голосов еще продолжается. Согласно последним данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден незначительно вырвался вперед в штате. Действующему президенту Дональду Трампу необходимо заручиться поддержкой 20 выборщиков Пенсильвании, чтобы претендовать на переизбрание.

Ранее Трамп пообещал американцам продолжить борьбу за страну и никогда не сдаваться на этом пути. Глава государства, который, по предварительным подсчетам, может уступить на выборах кандидату от Демократической партии, также отметил, что будет бороться и за жителей страны. Он добавил, что всеми законными средствами намерен добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов.