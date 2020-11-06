Байден обошел Трампа в еще одном штате

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошел нынешнего главу государства Дональда Трампа на выборах в ключевом для победы штате Пенсильвания. Об этом сообщает Reuters.

Подсчитаны 95 процентов голосов. На стороне Трампа 49,3 процента избирателей, на стороне Байдена — 49,4. Победителю достанется сразу 20 голосов выборщиков, для победы требуется 270.

До этого в штате лидировал республиканец, однако 6 ноября впервые появились новости о том, что там может победить демократ.

Ранее сообщалось, что Байден может объявить о своей победе на выборах уже 6 ноября. Секретная служба США отправила дополнительных агентов в город Уилмингтон, штат Делавэр, из-за предполагаемой речи Байдена там. Известно, что в штабе кандидата рассказали о готовности демократа «сделать важное заявление».

Всего на данный момент у Байдена как минимум 253 голоса выборщиков, у Трампа — 213. Ряд СМИ считает, что демократ также уже победил в штате Аризона, прибавляя ему еще 11 голосов. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп сразу поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также неоднократно выражали уверенность в победе.