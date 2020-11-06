Байден впервые вырвался вперед в решающем штате

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден впервые вырвался вперед в решающем для гонки штате Джорджия, опередив действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Сейчас оба претендента получают по 49,4 процента голосов избирателей, но при этом Байден опережает Трампа на 917 подсчитанных бюллетеней. Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход президентских выборов в США. Пока там подсчитано 99 процентов голосов. При этом Трамп не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов выборщиков без побед в Джорджии и Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что Байден может объявить о своей победе на выборах уже 6 ноября. Секретная служба США отправила дополнительных агентов в город Уилмингтон, штат Делавэр, из-за предполагаемой речи Байдена там. Известно, что в штабе кандидата рассказали о готовности демократа «сделать важное заявление».

Всего на данный момент у Байдена как минимум 253 голоса выборщиков, у Трампа — 213. Ряд СМИ считает, что демократ также уже победил в штате Аризона, прибавляя ему еще 11 голосов. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп сразу поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также неоднократно выражали уверенность в победе.

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