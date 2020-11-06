Байден догнал Трампа в одном из колеблющихся штатов

Кандидат от демократов Джо Байден догнал республиканца Дональда Трампа в «колеблющемся» штате Джорджия, где долгое время лидировал действующий президент. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его данным, сейчас оба претендента получают по 49,4 процента голосов избирателей. Трамп опережает Байдена лишь на 3635 голосов.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа стремится остановить этот процесс в штатах Мичиган, Пенсильвания, Висконсин и Джорджия. Основанием для этого называют то, что представителей республиканца не обеспечили доступом к целому ряду мест распаковки и подсчета бюллетеней — по версии стороны Трампа, это противоречит закону.

Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход президентских выборов в США. Пока победитель там не выявлен, подсчитано 99 процентов голосов.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.