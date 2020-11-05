Трамп потребовал остановить подсчет голосов в еще одном штате

Штаб президента США Дональда Трампа потребовал остановить подсчет голосов в еще одном штате — Джорджии. Об этом сообщает Associated Press.

Команда действующего американского лидера подала соответствующий иск в суд.

Ранее штаб Трампа подал аналогичный иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Также республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.