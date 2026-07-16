В Москве простились с одним из старейших актеров Театра на Таганке

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что один из старейших актеров Театра на Таганке скончался в субботу на 88-м году жизни. Причиной смерти, по словам родных, стал инсульт.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее актер Иван Кушнерук, известный по роли в сериале «Мухтар. Новый след», ушел из жизни в возрасте 34 лет.

Также в Петербурге скончался актер Артур Арутюнян, сыгравший безбилетного пассажира трамвая в культовом фильме «Брат».