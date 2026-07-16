Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:45, 16 июля 2026Культура

В Москве простились с одним из старейших актеров Театра на Таганке

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что один из старейших актеров Театра на Таганке скончался в субботу на 88-м году жизни. Причиной смерти, по словам родных, стал инсульт.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее актер Иван Кушнерук, известный по роли в сериале «Мухтар. Новый след», ушел из жизни в возрасте 34 лет.

Также в Петербурге скончался актер Артур Арутюнян, сыгравший безбилетного пассажира трамвая в культовом фильме «Брат».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ
    «Макс» и приложения VK исчезли из Google Play. Как они теперь будут работать в России и как их установить другим способом
    ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту с тонной взрывчатки
    ЦБ возобновит публикацию данных о собственниках российских банков
    Россияне изменили отношение к безалкогольным напиткам
    Россиянина лишили жизни в день свадьбы
    Названа цена самых дорогих апартаментов в Москве
    Врач объяснила причины непреодолимой тяги к сладкому
    Суперкомпьютер оценил шансы Аргентины и Испании на победу в финале ЧМ-2026
    Появилось видео с автомобилями готовивших теракт на Крымском мосту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok