В Москве простились с одним из старейших актеров Театра на Таганке

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что один из старейших актеров Театра на Таганке скончался в субботу на 88-м году жизни. Причиной смерти, по словам родных, стал инсульт.
Актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее актер Иван Кушнерук, известный по роли в сериале «Мухтар. Новый след», ушел из жизни в возрасте 34 лет.
Также в Петербурге скончался актер Артур Арутюнян, сыгравший безбилетного пассажира трамвая в культовом фильме «Брат».